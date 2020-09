Großes Interesse an Mobilwoche

Die Fahrradwaschanlage am Rankler Wochenmarkt war in der Mobilwoche ein Publikumsmagnet.

Die Fahrradwaschanlage am Rankler Wochenmarkt war in der Mobilwoche ein Publikumsmagnet. ©Marktgemeinde Rankweil

Am Montag, 13. September, ging die Vorarlberger Mobilwoche zu Ende. In Rankweil herrschte großes Interesse an den Aktionen wie einer Fundradversteigerung oder einer Fahrradwaschanlage.

Zusätzlich zu den landesweiten Aktionen fand beim Bauhof Rankweil eine Fundradversteigerung statt, bei welcher rund 40 Fahrräder verschiedener Hersteller den Besitzer wechselten. Zudem wurde beim Rankler Wochenmarkt auf dem Marktplatz ein Informationsstand samt Fahrradwaschanlage von Integra installiert. Rund 60 BesucherInnen nutzten zwischen 8.00 und 12.00 Uhr die Gelegenheit, ihr Fahrrad in neuem Glanz strahlen zu lassen. Direkt beim Infostand wurden zudem drei Mobilwochen-Tickets verlost – die GewinnerInnen sind Nestle-Gauß Beate, Anni und Günter Thaler. Während der Mobilwoche konnten Interessierte in verschiedenen Gemeinden, so auch bei der Station am Bahnhof Rankweil, einfach und unkompliziert CARUSO Carsharing bis zu drei Stunden lang kostenlos testen.