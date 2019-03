GroÃŸes Interesse an aha plus

Die Bundesministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß informierte sich über das Vorarlberger Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche.

Bundesministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß war im Rahmen eines Vorarlberg Besuchs auch im aha zu Gast. Dabei informierte sie sich über aha plus – das Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche. Die Bundesministerin war begeistert von der Idee, das Engagement von Jugendlichen mit diesem innovativen Online-Tool zu stärken und ihnen mit dem derzeit in Planung befindlichen aha plus Nachweis für ehrenamtliches Engagement einen Mehrwert bei der Jobsuche zu bieten. Auf großes Interesse stieß aha plus ebenso bei Martina Ess (Bundesrätin), Martina Rüscher (Landtagsvizepräsidentin) und Marie-Louise Hinterauer (Stadträtin Dornbirn).