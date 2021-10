Großes Interesse am Ruhestand für Anfänger

Rund 80 Senior*innen informierten sich am Donnerstag, 21. Oktober, im Golfclub Rankweil über die Möglichkeiten für einen sanften Wechsel in den Ruhestand.

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall begrüßte die Gäste, sprach über die Bedeutung von ehrenamtlicher Tätigkeit im Ruhestand und Herausforderungen des neuen Lebensabschnitts: „Der Übergang von der Berufstätigkeit in die Pension hat es in sich. Viele vergessen, dass dieser Wechsel auch gravierende Auswirkungen auf das private Umfeld hat. Je früher man sich damit auseinandersetzt, desto besser.“

Freizeitgestaltung im Alter

Vertreter*innen der Seniorenrunde Rankweil, des Club Petanque Vinomna, der regionalen Integrationsstelle Vorderland sowie der Seniorenbörse Feldkirch und des Gesunden Lebensraums Gisingen stellten sich vor und gaben Einblicke in ihre Angebote. „Alleine in Rankweil gibt es rund 120 Vereine. Viele davon eignen sich hervorragend für die ältere Generation. Senior*innen finden dort eine eine neue Freizeitbeschäftigung und leisten mit ihrer Lebenserfahrung einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Moderiert wurde der Tag von Diplomkrankenpfleger Norbert Schnetzer, für die musikalische Einstimmung war die Band „Spontan3“ verantwortlich. Das Catering kam vom Clubrestaurant des Golf Clubs Montfort Rankweil. Ruhestand für Anfänger ist eine Initiative des Seniorenbeirats Feldkirch und des Seniorenbeirats Rankweil.