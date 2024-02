Großes Hobbyfußball-Hallenturnier

Am Samstag, den 2. März ab 12.30 Uhr zum Jubiläum des FC FLORYS in der Sporthalle Göfis-Kirchdorf.

GÖFIS Das Starterfeld ist seit Wochen komplettiert und neun Hobby-Mannschaften aus der Umgebung kicken am Samstag ab 12.30 Uhr um den begehrten Turniersieg im Hobby-Fußball-Hallenturnier in der Sporthalle Göfis-Kirchdorf.

Gegen 19.30 Uhr wird der Turniersieger in einem spannenden Finale ermittelt. Gleich im Anschluss an die feierliche Pokalübernahme startet die legendäre Afterparty im Foyer der Sporthalle. Mit coolen Drinks & feinen Klängen kann bis spät in die Nacht getanzt, gefeiert und das Turnier Revue passiert werden lassen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.