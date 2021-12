Großes Herz für verletzte Kinderseelen

Die Firmlinge aus Nenzing machten sich auf den Weg – nämlich auf den Firmweg. Dabei wollten sie aktiv etwas unternehmen, um Kindern in Krisensituationen in Vorarlberg zu helfen.

Wenn junge Menschen zusammentreffen, ist immer etwas los. Auch wenn es in Zeiten der weltweiten Pandemie nicht ganz einfach ist, gemeinsame Projekte zu entwickeln und umzusetzen, ist doch vieles möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Firmlinge in Nenzing haben bewiesen, dass genau das möglich ist.

Nur allzu gerne folgte eine Mitarbeiterin von HOKI der Einladung von Gritt Scherer, die die Firmlinge in Nenzing auf ihrem Firmweg begleitet hat. Bei einem gemeinsamen Nachmittag im Herbst erfuhren die Firmlinge Interessantes und auch Berührendes über Hospiz für Kinder und waren sich dann schnell einig, dass ein Suppentag genau das richtige wäre, um auf die Arbeit für Hospiz für Kinder aufmerksam zu machen und Geld dafür zu sammeln. „Die Kids waren voll motiviert und aufgrund ihres großartigen Einsatzes nahmen sie an dem Suppentag 2.656,30 Euro ein. Überreicht wurde das Geld dann während des Firmgottesdienstes an eine Mitarbeiterin von Hospiz für Kinder. Die Firmgruppe war selbst überrascht, dass schlussendlich ein so hoher Betrag zusammengekommen ist. Jeder konnte bei der Spendenübergabe spüren, wie sehr sie sich die Firmlinge gefreut haben, uns mit dieser Spende so großzügig unterstützen zu können“, so Gisela Rohr, Leiterin von Hospiz für Kinder der Caritas Vorarlberg.