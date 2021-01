Großes Herz für Menschen in Armut

Schruns (sco). Die Dreikönigsaktion setzt sich für eine gerechte Welt ein: Mit den Sternsingerspenden werden eine Million Menschen in 19 Ländern unterstützt. Deren Armut ist durch die Pandemie "dramatisch verschärft worden", berichtet das Hilfswerk.

Für viele Schrunserinnen und Schrunser ist es eine liebgewonnene Tradition, das Sternsingen. In farbenfrohe Gewänder gehüllt und Weihrauch verströmend, verkünden einheimische Mädchen und Buben den Menschen im Ort die Weihnachtsbotschaft. Zugleich bitten sie um Spenden für Hilfsbedürftige in Afrika, Asien und Lateinamerika. “Normalerweise wären auch in diesem Jahr die Sternsinger von Haus zu Haus unterwegs und würden allen ihren Segen bringen”, informiert das Schrunser Sternsingerteam. “Leider ist dies heuer nicht möglich.”