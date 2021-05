Großes Glück für Maximilian Hammerle in Italien

Aufgabe von Maximilian Hammerle nach Raddefekt bei der Challenge Riccione in Italien

Glück im Unglück für Hammerle beim Rennen in Italien. Nach guter Schwimmleistung und starken ersten 10 Radkilometer, hatte er plötzlich einen Defekt am Rad und musste aufgeben. Der Auflieger „verrutschte“ und blieb zum Glück am Ende noch am Rad hängen. Ansonsten wäre das Ganze bei 50km/h nicht so glimpflich ausgegangen.