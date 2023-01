Großes Fußballfest für den Nachwuchs

Am vergangenen Wochenende fand das 20. Internationale MB Hallenturnier des FC Lustenau 07 statt.

Lustenau. 84 Nachwuchs-Teams begeisterten am letzten Wochenende drei Tage lang das Publikum in der Gymnasium-Halle in Lustenau. Geboten wurde spannender Nachwuchs-Fußball in den Altersklassen von U7 bis U18, ein U16-Mädchen-Turnier sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm inklusive gepflegtem Altherrenfußball.

Zufriedenes Resümee

„War das ein Fußballfest!“, resümierte Marc Schneider, der sich gemeinsam mit David Grabher für die Organisation der Veranstaltung auszeichnete. „Die Mannschaften haben richtig guten Fußball geboten. Knappe Ergebnisse und viele Tore haben für Hochspannung gesorgt“, ergänzte David Grabher begeistert. Und was beide Organisatoren besonders freute: „Auch heuer haben wir wieder ein Mädchen-Turnier durchgeführt. Es macht uns sehr viel Freude mit den jungen Damen, das Turnier wertet unsere Veranstaltung zweifelsohne auf.“

Auch in diesem Jahr wurde in den älteren Jahrgängen nach Futsal-Regeln gespielt. „Diese Spielphilosophie hat sich in den Nachwuchs-Turnieren im Ländle längst etabliert. Die Vorzüge von Futsal wird mittlerweile auch von den Zuschauern geschätzt und – ganz wichtig – die Verletzungsquote ist praktisch bei null“, zog Schneider zufrieden Bilanz.

Erfolgreicher FC-Nachwuchs

Die FC-Trainer legen bei ihrem Heimturnier traditionell den Fokus darauf, dass möglichst alle FC-Jungfußballerinnen und -fußballer zum Einsatz kommen. Das bedeutet, dass die Kräfte in einigen Jahrgängen auf zwei, teilweise sogar auf drei Teams aufgeteilt werden. Trotzdem konnten die FC-Teams gleich fünf Turniersiege (in den Altersklassen von U10 bis U14) und dazu vier Top-Drei-Platzierungen erreichen. „In Anbetracht des hochkarätigen Teilnehmerfeldes ein Ergebnis, das unsere gute Nachwuchsarbeit einmal mehr unterstreicht“, erklärte Grabher.

Begeisterung bereiteten dem Organisationsteam auch die äußerst gut besetzten Zuschauerränge. „Schon am Freitagabend war das Zuschauerinteresse sensationell. Wir sind glücklich, dass die Leistungen der rund 800 Jungkicker und Jungkickerinnen mit einer derart tollen Kulisse belohnt werden“, freute sich Schneider. Auch die Polit-Prominenz gab sich in der Gymnasiumhalle die Klinke in die Hand, unter anderem übernahmen Bürgermeister Kurt Fischer, Vizebürgermeister Daniel Steinhofer, Gemeindevorstand Martin Fitz und Landtagsabgeordneter Christof Bitschi eine Pokalüberreichung bei der Siegerehrung.

Top-Stimmung bei den Altherren

Ein weiterer Höhepunkt stand am Samstagabend auf dem Programm. Kampfmannschaft-Trainer Philipp Hagspiel hatte – mittlerweile traditionell - zu einem Altherren-Turnier gerufen. Unter anderem zeigten Ex-FC-Lustenau Profis wie Philipp Eisele und Norbert Siegl sowie weitere namhafte Spieler wie Mario Gerencir oder Martin Hämmerle, dass sie den Umgang mit dem runden Leder noch immer beherrschen. Den Turniersieg und damit den Wanderpokal sicherte sich erneut das Team Usambabschu. „Und die im Anschluss an das AH-Turnier abgegangene Party hatte im wahrsten Sinne des Wortes ein open End, “ so ein augenzwinkernder David Grabher.

Ein Dankeschön gab es am Ende noch für alle Mitwirkenden. „Die Herausforderung für das OK-Team war, rund 180 Helferschichten so einzuteilen, dass ein reibungsloser und fließender Wechsel gewährleistet ist. Die Mithilfe der vielen Spieler-Eltern war deshalb sehr wertvoll für uns und so eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn die Aufgaben auf viele Schultern verteilt werden können“, so Grabher abschließend. (cth)

Die Turniersieger im Überblick:

Jahrgang U6 bis U9: keine Tabellen

Turnier Jahrgang U10: FC Lustenau Leoparden

Turnier Jahrgang U11: FC Lustenau Leoparden

Turnier Jahrgang U12: FC Lustenau Leoparden

Turnier Jahrgang U13: FC Lustenau Pumas

Turnier Jahrgang U14: FC Lustenau

Turnier Jahrgang U16: FC Höchst

Turnier Jahrgang U16 Mädchen: FNZ Rotachtal