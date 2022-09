Großes Fest zum Alpabtrieb in Dornbirn

Am Samstag wird der zweite Teil des Alpabtriebes in Dornbirn gefeiert.

Dornbirn. Nach dem besonders guten Alpsommer ziehen am kommenden Wochenende die nächsten Älplerinnen und Älpler mit ihrem Vieh zurück ins Tal. Am 24. September sowie am 1. Oktober kehren die restlichen Tiere u.a. von der Alpe Unterfluh-Altenhof, der Alpe Gunzmoos-Obermörzel der Alpe Kobel-Obersehren zurück.

Die Viehverteilung der Tiere findet wieder am Parkplatz des Waldbad Enz statt. Nach coronabedingter Pause in den letzten Jahren gibt es heuer wieder ein großes Fest. Die Hatler Musig sorgt bewährt für das musikalische Rahmenprogramm und die Bewirtung der Gäste. Rund 60 Personen von der Hatler Musig sind auch heuer wieder in diversen Funktionen von der Bon-Kasse, Musizieren in der Bauernkapelle, Kinderschminken, Aufbau, Grillen und beim Abräumen im Einsatz. „Für uns ist sehr wichtig, dass die Tradition des Alpabtriebes weitergeführt wird und wir als Musikverein selbst ein Teil davon sein können“, betont Regina Winder von der Hatler Musig.