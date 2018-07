Großes Fest im kleinen Dorf

Stallehr. Die Ortsfeuerwehr Bings – Stallehr veranstaltete anlässlich des 130-jährigen Bestehens, vergangenes Wochenende, das große Bezirksfeuerwehrfest.

Bereits am Freitagabend startete das Bezirksfeuerwehrfest mit der Partyband „Starmix“ und das Firmengelände der Firma Ganahl Getränke wurde kurzerhand in ein Partygelände umgestaltet. Am Samstag wurden dann die Nass-Leistungsbewerbe mit 62 Gruppen beim Fußballplatz durchgeführt, welche die OF Ludesch gewinnen konnte. Beim großen Finale dann setzte sich die OF Thüringen durch und wurde Bezirkssieger. In Anwesenheit von Landeshauptmann Markus Wallner, Bezirkshauptmann Johannes Nöbl, LFI Hubert Vetter und zahlreicher Bürgermeister und politischer Vertreter wurde am Abend die Siegerehrung durchgeführt und die begehrten Trophäen überreicht. Anschließende heizten in der Festhalle die Gruppen „Merrick“ und „Dreirad“ den Festbesuchern ein und es wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.