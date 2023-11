Großes Faschings-Opening in Lochau

Der Countdown in den Fasching 2023/2024 wurde sekundengenau bis 11:11 Uhr hinunter gezählt und Faschingsbürgermeister Stefan Pienz (Bäumler Faschings- und Funkenzunft) begrüßte die Faschingsnärr*innen mit einem kräftigen Ore, Ore!

In Vertretung des Lochauer Bürgermeisters Frank Matt und des Vizebürgermeisters Christophorus Schmid, die derzeit beruflich in Wien sind, übergab GV Petra Rührnschopf (Kulturausschuss) an die Pfütza-Fäger den traditionellen Scheck in Höhe von 111.11 Euro. Ein Teil des Gemeindevorstandes kümmert sich derzeit im Rahmen des Projektes „Hafen neu“ um die Zukunft der Alten Fähre in Lochau: Bei Europan fand am Wochenende die Jurierung des Siegerprojektes statt.