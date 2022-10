Großes Familienfest in der Feldkircher Vorarlberghalle

Im Heimspiel der Pioneers Vorarlberg gegen Vienna Capitals rücken die Familien nach oben.

Familienaktion am Sonntag

Das Spiel gegen die Hauptstädter steht aufgrund der kinderfreundlichen Startzeit um 16:30 Uhr ganz im Zeichen der Familie. Der Pioneers Familienrabatt ermöglicht es Eltern mit ihren Kindern den ersten Saisonauftritt der Wiener im Ländle zum vergünstigten Eintrittspreis zu verfolgen. Alle Details zur Aktion: Family Day



Gleicher Gegner – andere AusgangslageDas erste Aufeinandertreffen am 27. September in der Steffl Arena konnten die Wiener mit 2:1 knapp für sich entscheiden. Christian Bull war der einzige Pioneer, der Teamgoalie Bernhard Starkbaum überwinden konnte. Für die BEMER Pioneers Vorarlberg war dies nur 24 Stunden nach dem Match in Ungarn gegen Fehervar das dritte Auswärtsspiel innerhalb kürzester Zeit. Die Vorzeichen für diese Partie am Sonntag sind hingegen ganz anders: Nach neun Tagen Spielpause dürfen sich die Fans in der Vorarlberghalle auf einen spritzigen, energiegeladenen Auftritt der Heimmannschaft freuen.



Italienische Gegenwehr

Alex Caffi wird gegen das Team aus der Hauptstadt wie schon im Hinspiel das Tor der Vorarlberger hüten. Es wird Caffi‘s sechster Auftritt von Beginn an in dieser Saison sein. Headcoach Marc Habscheid kann wie schon gegen Olympia Laibach auf die volle Kaderstärke zurückgreifen. Eine Veränderung im Aufgebot der Vorarlberger wird es trotzdem geben: Der ungarische Stürmer Donát Szita wird auf Try-Out Basis um einen der verfügbaren Legionärsplätze kämpfen.



Mit den Fans im Rücken zum SiegNutzt die Family Aktion, kommt mit euren Liebsten ins Stadion und beflügelt unser Team zum Sieg gegen die Caps. „Eine gute Zuschauerkulisse wirkt sich direkt positiv auf unser Spiel aus“ so Kapitän Alex Pallestrang. Assistant Captain Kevin „Mace“ Macierzynski: „Eine elektrisierende Atmosphäre hilft dir als Spieler ungemein. Die Zuschauer sind der 6. Mann auf dem Eis und pushen die Mannschaft ans Limit“.



Der Familienrabatt kann ausschließlich an der Ticketkassa in der Vorarlberghalle