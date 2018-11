Großes Familienfest für Jung und Alt

Hohenems. Am vergangenen Freitag wurde die zweite „familieplus“-Auditierung, bei der die Stadt Hohenems beeindruckende 91,5 Prozent erreicht hatte, ausgiebig gefeiert.

In der Volksschule Herrenried wurde neben Spiel, Spaß und Bewegung für die ganze Familie ausführlich über diefamilienfreundlichen Projekte in den neun Handlungsfeldern informiert. Am Postenlauf beteiligten sich über 230 Kinder und ihre Eltern, dabei wurden die „familieplus“-Aktivitäten in der Nibelungenstadt und deren Bewertung ebenso ausgestellt wie wichtige und aktuelle Projekte der Stadt erklärt und den Kindern dazu passend Stationen angeboten.