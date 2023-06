Großes Circus-Festival im Freudenhaus

Ab Samstag, 24. Juni dreht sich im Lustenauer Freudenhaus alles um zeitgenössische Zirkuskunst.

Lustenau. Bevor sich das Freudenhaus in Lustenau in großen Schritten der Sommerpause nähert, erwartet die Besucherinnen und Besucher noch ein spannendes Programm. Im Rahmen des ersten Circus DACH-Festivals für zeitgenössischen Zirkus sind am Samstag 24. Und Sonntag, 25. Juni Künstlerinnen und Künstler des Österreichischen-, Deutschen- und Schweizer-Circus in der Lustenauer Kulturstätte zu sehen.

„Ein Dach bietet Unterschlupf, es steht aber auch für ein Zentrum und Förderung. Genau das ist das Freudenhaus seit jeher für Circus-Artisten aus der ganzen Welt. Hier finden sie, im Dreiländereck, eine Bühne, um ihr Talent und Können zu zeigen“, betont Gastgeber Roman Zöhrer. Mit diesem neuen Format möchte das Caravan-Team speziell den Künstlerinnen und Künstlern aus eben dieser Dreiländerregion einen neuen Raum bieten. Den Auftakt macht am 24. Juni das Wakuouwa Teatro (ab 16.30 Uhr) mit ihrem „Very Little Circus“, der clowneskes Theater aus der Schweiz, kombiniert mit Jonglage und Musik zeigt. Im Anschluss gibt sich Sandra Hanschitz aus Österreich auf der Freudenhausbühne die Ehre und präsentiert zeitgenössischen Tanz und Circus, der sich eindrucksvoll dem Prozess des Loslassens widmet. Die Brüder Max und Julian Blum aus Deutschland, beschäftigen sich anschließend im Stück „KAAY“ kreativ mit der Rolle der Familie in der heutigen Zeit. KAAY erzählt eine Geschichte begleitet durch Live-Musik und zeigt zeitgenössischen Zirkus am chinesischen Mast. Das gesamte Programm wird auch noch einmal am Sonntag darauf gespielt. „Für beide Tage sind Einzeltickets sowie Tagespässe erhältlich“, erklärt Lisa-Marie Berkmann vom Caravan-Team.