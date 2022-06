Großes Benefizspiel für Lion aus Beschling

Mitglieder der Fanclubs Ösi Borussen und Manchester United spielen in Frastanz zugunsten von Lion aus Beschling.

Eine tolle Aktion haben sich die Fanclubs der Ösi Borussen mit Chef Johannes Sturn und Martin Moosbrugger „Boss“ vom Anhang von Manchester United einfallen lassen. Auch die beiden Mitglieder Marcel Buchmüller und Daniel Quantschnig der beiden Fanklubs unterstützen die beiden Obmänner Martin Moosbrugger und Johannes Sturn bestens. Am Samstag 16. Juli gibt es am Sportplatz Untere Au ein Benefizspiel für Lion aus Beschling. Lion leidet an einem Gendefekt namens Muskelhypotonie. Sämtliche Einnahmen werden für seine Therapiekosten gespendet.