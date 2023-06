Großes Anschnittfest

Im Montafon wurde der erste "Sura Kees" von viel Prominenz angeschnitten

Das Anschnittfest des Sura Kees in St. Gallenkirch am vergangenen Samstag Nachmittag entpuppte sich einmal mehr als wahrer Publikumsmagnet. Nicht nur zahlreiche Politiker gaben sich hierzu ein Stell-Dich-Ein auch zahlreiche Besucher feierten mit den zehn Montafoner Alpen das Anschnittfest. Der Wettergott hatte ein Einsehen und die sommerlichen Temperaturen ließen bei den zahlreichen Gästen so richtig Feierlaune aufkommen. Insgesamt zehn Alpen mit ihrem Sennern präsentierten ihre Produkte in Sachen Käse. Hauptsächlich das Leitprodukt Sura Kees wurde an den verschiedenen kleinen Marktständen angeboten.