Großes Angebot für die Senioren in Rankweil

Bei der Jahreshauptversammlung vom Seniorenbund Rankweil wurde das Angebot für das Vereinsjahr präsentiert.

RANKWEIL. „Die Kommunikation untereinander zu fördern. Räume für Begegnungen zu schaffen sowie köperlich und geistig aktiv bleiben. Die Gemeinschaft ist die höchste Lebensqualität“, sagt Seniorenbund Ortsgruppe Rankweil Obmannstellvertreter und Vereinsgründer Franz Abbrederis in seiner Laudatio zu den Zielen des fast 500 Mitglieder umfassenden Rankweiler Vereins. Der Rankweiler Vinomnasaal platzte bei der 47. Jahreshauptversammlung vom Rankweiler Seniorenbund aus allen Nähten. Für Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöss-Krall ist eines von entscheidendem Faktor: „Die Freude über die Wiederaufnahme von verschiedensten Aktivitäten ist bei allen Mitgliedern deutlich spürbar. Es gibt viele Möglichkeiten daran teilzunehmen und nehmt dieses Service bitte so oft wie möglich in Anspruch. Für die Marktgemeinde ist es ein ganz besonderer Bereich und von einer großen Wertschätzung für ältere Menschen im Alltag dazu sein.“ Nach Siegfried Erhart, Lothar Wöß, Georg Egger, Manfred Breuß, Franz Böckle, Franz Abbrederis hat nun Helmut Jenny das Amt des Obmann vom Seniorenbund Rankweil vor drei Jahren übernommen. „Die Mitglieder sollen von unserem großen Angebot regen Gebrauch machen und sich einfach in einer speziellen Atmosphäre wohl fühlen können. Der gemütliche Hock nach einer Wanderung oder auf dem Rad gehört aber auch dazu“, so Helmut Jenny. Die Anzahl von Mitgliedern ist in den letzten Jahren ständig gewachsen und erlebt einen Höchststand. Der Seniorenbund Rankweil bietet seinen Mitgliedern aus Rankweil, Laterns, Meiningen und Übersaxen wöchentlich ein reichhaltiges Programm an Ausflügen, Wanderungen, Radausfahrten und sonstigen Veranstaltungen. Der Vorstand vom Seniorenbund ist mit zehn Ausschussmitgliedern breit aufgestellt, viele weitere ehrenamtliche Menschen sind im Beirat noch aktiv. Neu in den Ausschuss wurden Werner Ketterer und Hertha Studer kooptiert. Höhepunkte im Vereinsjahr sind heuer Ausfahrten nach Bad Wurzach, Spargelmuseum Deutschland, Kaunertal und in die Schokoladenfabrik Maestrani. Zudem organisiert Wanderführerin Sylvia Längle mit ihrem Team jeden ersten Mittwoch im Monat eine Wanderung in der Umgebung. Diverse Aktivitäten mit Radfahren, Preisjassen und Events stehen auf dem Programm. Im letzten Jahr erwirtschaftete der Seniorenbund Rankweil ein Plus von 3000 Euro. Gratulations- und Glückwünsche an den Seniorenbund Rankweil überbrachten Seniorenbund Vorarlberg Präsident Werner Huber, Seniorenbund Bezirksobmann Josef Oswald, Laterns Bürgermeister Gerold Welte, Krankenpflegeverein Rankweil Obmann Siegfried Hartmann sowie von den Ortsnachbarn Reinelde Gut aus Sulz, Werner Schnetzer von Zwischenwasser und Franz Huber aus Göfis.VN-TK