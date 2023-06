Großes Abräumen durch Vorarlbergs Nachwuchs-Sportkegler

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Tirol jubelte auch Dornbirns Sportkegel-Team.

Dornbirn. Am vergangenen Wochenende wurden die Nachwuchs-Bundesmeisterschaften im Sportkegeln in Tirol ausgetragen. Die jungen Vorarlberger Sportkeglerinnen und -kegler räumten bei diesem österreichischen Vergleichskampf zahlreiche Medaillen ab.

Während in Wörgl bei den U14-Meisterschaften die Kegler vom ESV Bregenz-Wolfurt (erster Rang für Kevin Hilbrand und zweiter Rang für Fabian Kahr) aufs Podest schafften, überzeugten im U18-Bewerb, der zeitgleich in Innsbruck stattfand, wieder die Dornbirner Kegel-Abordnung. So sicherten sich die beiden Damen vom SKC EHG Dornbirn Chiara Adam (545 Kegel) die Bronzemedaille, Chiara Feher (533 Kegel) landete auf dem sechsten Platz. Bronze holte sich außerdem die Vorarlbergerin Tabea Peschl vom SKC Koblach. Bei den Burschen in derselben Altersklasse erreichte Justin Grabherr vom SKC EHG Dornbirn den 12. Rang.