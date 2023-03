Großer Wunsch wird bald realisiert

Musikpavillon für Gisingen am Sebastianplatz.

GISINGEN Die Gisinger Vereine, allen voran der Musikverein Gisingen, hegen schon lange den Wunsch eines Musikpavillons im Ortszentrum von Gisingen. Das Ortszentrum ist ein Ort des Zusammenkommens: Hier finden über das Jahr verteilt diverse Veranstaltungen statt und auch sonst ist dieser Ort ein Aufenthaltsort für viele, wie z.B. für die Schüler der Volksschule. Mit der Schaffung eines Musikpavillons, direkt am Schulhof an der Sebastianplatz, soll das Ortszentrum aufgewertet und die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen, schulische Aktivitäten und Zusammenkünfte verbessert werden. „Ein solcher Pavillon wäre bestens geeignet für diverse Gemeinschaftstreffen und könnte zu einem schönen Dorfmittelpunkt werden“, so Peter Stieger, Ortsvorsteher Gisingen. „Auch kann der Musikpavillon zu einem wunderbaren Kulturort werden, an dem verschiedenste Kleinkonzerte, wie zum Beispiel vom Musikverein Gisingen, stattfinden können. Mit dem Pavillon entsteht ein Projekt, an dem verschiedenste Gisinger Vereine involviert werden.“

Die Stadt hat daher auf Anregung des Musikvereins Gisingen im Jahre 2021 einen Prozess zur Konkretisierung dieser Idee gestartet. Gemeinsam mit ausgewählten Gisinger Vereinen wurde die Idee besprochen. Es wurden alle Rahmenbedingungen und Anforderungen an einen Musikpavillon gesammelt. Eine Gruppe von Studierenden der Universität Liechtenstein hat – aufbauend auf den zusammengetragenen Wünschen, Anforderungen und Ideen – einen ersten Entwurf für den Musikpavillon erarbeitet. Dieser Entwurf wird nun weiterverfolgt. Im Laufe dieses Jahres soll der Entwurf mit den bereits involvierten Gisinger Vereinen abgestimmt werden, sodass der Musikpavillon allen Anforderungen gerecht wird. Die Planung soll heuer so weit abgeschlossen werden, dass der Pavillon bald Wirklichkeit werden kann. „Es geht in die richtige Richtung für unser Wunschprojekt, was mich sehr glücklich stimmt. Ich freue mich schon darauf, in baldiger Zukunft unseren Pavillon gebührend einweihen zu können“, so Stieger. TAY