Großer Unterhaltungswert

Die Band „Bluatschink“ gastierte für Kinderkonzert an der Volksschule Tschagguns

Es war ein riesiger Spaß für die Kinder der Volksschulen Tschagguns, Partenen, Gaschurn und St. Gallenkirch, als sie bekannte Band „Bluatschink“ am vergangenen Montag in der Turnhalle ein Kinderkonzert gab. In gewohnter Manier wusste der Frontman Toni Knittel die Kids von der ersten Minute an in den Bann zu ziehen.