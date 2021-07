Großer Umbruch bei der VEU Feldkirch

Junge, talentierte Eigenbauspieler sollen für höhere Aufgaben gefördert werden.

Am 11. September startet die Alps Hockey League Saison 2021/2022. Aktuell stehen das Sommertraining und die Kaderplanung im Fokus. Neben Vertragsabschlüssen mit Schlüsselkräften, steht auch der Testspielkalender fest.

Wie in der Präsentation der langfristigen Partnerschaft mit der BEMER AG angekündigt, soll der Kader verjüngt und ein junges Team aufgebaut werden, welches für den Schritt auf ein höheres sportliches Niveau entwickelt werden kann.





Aus der U-18 werden in einem ersten Schritt Jonathan Kyllönen und Jakob Zabransky in den AHL-Kader aufrücken. Der 20 jährige Torhüter David Felder kehrt aus der Schweiz zurück nach Feldkirch. Neben den drei Routiniers Alex Caffi, Steven Birnstill und Dylan Stanley, bilden Patrick Kühne, Ivan Korecky, Niklas Gehringer, Yannik Lebeda, Timo Sticha, Smail Samardzic und Patrick Stückler das Grundgerüst. Gespräche über weitere Verlängerungen sowie zusätzliche Neuzugänge sind im Gange. Die bereits fixierten Neuzugänge werden in den kommenden Tagen präsentiert.





Nicht mehr in Feldkirch spielen werden Christoph Draschkowitz (Vienna Capitals Silver), Philipp Koczera (Lustenau), Patrick Ratz (Lustenau), Dominik Unterweger (Zell am See), Luca Kohlmaier (Villach), Laurin Müller (BW Linz) und Linus Lundström.

Geleitet wird das Training weiterhin von Headcoach Michael Lampert. Die Position des Goalietrainers ist noch vakant.

Der On-Ice Trainingsstart ist am 16.08.2021. Das Vorbereitungsprogramm ist ebenfalls fixiert. Den Start bildet wie in der letzten Saison das ValcomeTV Tournament in der Vorarlberghalle, welches am 20.08. und 21.08.2021 über die Bühne gehen wird. Zu Gast sind der EHC Lustenau, die Steel Wings Linz und der EHC Arosa.

Das weitere Testspielprogramm sieht wie folgt aus:

24.08. Heimspiel gegen GCK Lions 19:30h

27.08. Heimspiel gegen EHC Chur 19:30h

31.08. Heimspiel EHC Freiburg 19:30h

03.09. Heimspiel TEV Miesbach 19:30h

05.09. Auswärtsspiel ECDC Memmingen 17:00h

07.09. Heimspiel ECDC Memmingen 19:30h

11.09. Saisonstart AHL