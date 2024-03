Großer Showdown im Rollhockey

Der RHC Dornbirn ist bereit für Playoff-Kampf in Thun.

Dornbirn. Am kommenden Samstag, 16. März fällt der Hammer in der Schweizer NLA, wenn sich drei Teams im Showdown um den begehrten Playoff-Einzug duellieren. Dornbirn, Wolfurt und Thunerstern stehen am Scheideweg, wobei eine Mannschaft den bitteren Weg in die Klassierungsrunde antreten muss. Die Spannung könnte nicht höher sein, denn für diese Teams zählt nur eins: siegreich aus dem Kampf hervorgehen, um den Traum vom Playoff am Leben zu erhalten.