Großer ÖM-Showdown in der Stadthalle

Dieses Wochenende entscheidet sich wer sich den ÖM-Rollhockey-Titel holt.

Dornbirn. Diesen Samstag, 24. Juni steht die Dornbirner Stadthalle Kopf, denn mit einem spektakulären ÖM-Finale wird die Rollhockey-Saison ihren Höhepunkt erreichen. Die Augen der Rollhockey-Fans sind besonders auf das Finale der Herren gerichtet, in dem Rekordmeister Dornbirn gegen Wolfurt den begehrten Titel verteidigen will. Doch schon zuvor werden die Nachwuchsteams um den Meistertitel kämpfen.

Nervenkitzel garantiert

Die Begegnung der beiden Lokalrivalen verspricht von Anfang an Spannung pur. Im Hinspiel hatte Titelverteidiger Dornbirn mit einem knappen 4:3-Auswärtssieg die Nase vorn und geht mit einem leichten Vorteil in die entscheidende Partie. Die jüngsten Erfolge in der Schweizer Meisterschaft und im Derby gegen Wolfurt geben Aufwind sowie viel Selbstvertrauen fürs Finale. Der NLA-Ligaerhalt ist gesichert, jetzt soll für das Team von Trainer Francesco Dolce die Krone als Draufgabe folgen.

Doch die Hofsteiggemeindler haben ebenfalls Großes vor. Mit dem sofortigen Wiederaufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse hat die Carrasco-Truppe schon einen Meistertitel in der Tasche und strebt das Double an. Das ewig junge Derby verspricht bereits vor dem Anpfiff eine mitreißende Atmosphäre, denn auf dem Minipolster können sich die Messestädter nicht ausruhen. Mit einem Unentschieden oder einem Sieg würden die Dornbirner weiterhin die Vormachtstellung in Österreich übernehmen. Wolfurt hingegen muss mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um die Sektkorken knallen zu lassen.

Bevor das große Finale steigt, treffen die beiden Zweitvertretungen der Vereine im Spiel um Bronze aufeinander. Durch den regelmäßigen Ligabetrieb dürften hier die Wolfurter favorisiert ins Rennen gehen. Die Frage ist, ob die alte erfahrene Dornbirner Garde gegen die jungen, spritzigen Spieler in Rot-Schwarz konditionell mithalten kann.

Nachwuchs mit Titelentscheidungen