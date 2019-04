Großer Künstler im Rohnerhaus

Vor kurzem wurden gleich zwei Sonderausstellungen im Privatmuseum eröffnet.

Seit über 15 Jahren präsentiert Alwin Rohner in regelmäßigen Abständen in seinem Kunstmuseum Ausstellungen zu unterschiedlichen Themenbereichen. Immer mit dabei sind Werke Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlerinnen, welche in der Hofsteiggemeinde eine Bühne erhalten, um nicht in Vergessenheit zu geraten oder womöglich erst entdeckt zu werden. Kunsthistoriker Rudolf Sagmeister betonte in seiner Ansprache anlässlich der Eröffnung der „Rudolf Wacker Ausstellung“ sowie der Kabinettausstellung „Flucht“ in eindrücklicher Weise, wie wichtig das Rohnerhaus als Ausstellungsfläche für Vorarlberger Kunst sei, da es bisher noch immer nicht gelang, eine längst überfällige „Vorarlberg-Galerie“ zu installieren. Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart, welcher in Anwesenheit der Künstlerinnen Jaio Dos Anjos und Ilse Konrad, Bgm. Elmar Rhomberg, der Lauteracher Kulturbeauftragten Rafaela Berger, Christian Moosbrugger und Bernd Brodinger (Bank Austria, Privatbanking), StR Michael Rauth (Bregenz), Carmen und Werner Böhler (Art Galerie am Hofsteig), Prof. Dr. Manfred und Dr. Rosi Rützler sowie Rudolf Wackers Schwiegertochter Anneliese Wacker die neuen Ausstellungen offiziell eröffnete, weiß ebenfalls um die Bedeutung des künstlerischen Engagements der gesamten Familie rund um Alwin Rohner und seinen Töchtern Rabea Huber sowie Viktoria Salzmann.