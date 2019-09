Großer internationaler Klimastreik: Auch im Ländle gibt es drei Demonstrationen

Im Rahmen der Aktionswoche finden heute in Vorarlberg drei Demonstrationen statt. VOL.AT berichtet ab Mittag live vom "Fridays For Future"-Klimastreik vor dem Landhaus in Bregenz.

Heute zeigt sich wieder einmal, wie engagiert die Jugend ist, wenn es um das Thema Klimaschutz und -krise geht: Tausende Schüler, Studenten und Arbeitende weltweit streiken und stellen sich geschlossen gegen die anhaltende Zerstörung des Planeten. Auch im Ländle wird bereits seit dem Vormittag gestreikt - so auch in Bregenz. Zahlreiche Mitglieder der Fridays For Future Bewegung trafen sich am Bahnhof und starteten einen Demozug zum Landhaus. Mit Schilder, Reden und Musik machen die jungen Vorarlberger auf die Klimakrise aufmerksam. Ab 13 Uhr ist auch eine Podiumsdiskussion geplant.

Auch in Schruns und Bezau

Für alle engagierten Jugendlichen aus dem Montafon gibt es heute erstmals auch eine Demo am Kirchplatz in Schruns. Beginn ist wie in Bregenz 11 Uhr.

Im "Would" wurde bereits am Vormittg gestreikt: Ein Schüler der Bezauer Wirtschaftsschulen teilte VOL.AT am Vormittag mit, dass ein spontaner Klimalauf durch Bezau geplant sei. Bregenzerwälder Jugendliche hatten von 9:45 bis 10 Uhr die Chance auf die drohende Klimakrise aufmerksam zu machen.