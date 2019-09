„Friday for Future“ mit Markus Wallner

Im exklusiven W&W-Interview zum Klimaschutz in Vorarlberg spricht der Landeshauptmann offen über ein Thema, das uns alle angeht.

Ich halte den Streit um die Begrifflichkeit sinnlos. Juristisch befinden wir uns vielleicht nicht in einem „Notstand“ oder Katastrophenszenario. Trotzdem geht es mir darum, den Menschen klar zu machen, dass wir den Appell verstanden haben und bereit sind, Maßnahmen zu setzen – die auch Gewicht haben. Vorarlberg ist ein Land des Tuns. Die ganz großen Ansätze liegen im Bereich Erneuerbarer Energie, speziell in Sachen Wasserkraft. Weiters wird dem Thema Mobilität ein Schwerpunkt gewidmet. Zusätzlich steht Abfallwirtschaft auf unserer Agenda – Stichwort Littering. Letztlich geht es um Fragen unseres persönlichen Lebensstils, und auch darum, uns selbst zu hinterfragen.

Der Bruch der Regierung bedeutete auch Stillstand in der Neufassung des „Ökostrom-Gesetzes“. Die nächste Bundesregierung muss sich schleunigst, am besten noch im nächsten Jahr, mit dem „Erneuerbare-Energien-Ausbau-Gesetz“ beschäftigen. Mit der Wasserkraft stoßen wir an unsere Grenzen. Wollen wir die 100 Prozent voll machen, brauchen wir weitere 5000 Dächer mit PV-Anlagen. Was wir uns ebenfalls als Ziel gesetzt haben und intensiv beim Bund einfordern wollen, gerade in Bezug auf Förderungen.