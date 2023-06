Großer Flohmarkt für Kirchenrenovierung

Im Zuge der Renovierung der Pfarrkirche St. Gallenkirch zum heiligen Gallus veranstaltet die örtliche Pfarrgemeinde einen Flohmarkt.

Der Flohmarkt findet statt am Samstag, dem 17. Juni, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr im Gemeindesaal St. Gallenkirch. Die verschiedenen Artikel können am Mittwoch, dem 14. Juni und Donnerstag, dem 15. Juni, jeweils von 16 bis 19 Uhr und am Freitag, dem 16. Juni, von 9 bis 12 Uhr beim Pausenplatz der Volksschule St. Gallenkirch (hinter der Schule) abgegeben werden. Das Pfarramt St. Gallenkirch dankt im Voraus für die Mithilfe. Susanne Benedikt, Tel. (0680) 40 20 484 und Maria Theresia Mathies, Tel. (0664) 335 92 28 beantworten gerne allfällige Fragen. Per Mail ist das Pfarramt unter pfarramt.stgallenkirch@gmx.at erreichbar.