Bunter Festumzug als Bockbierfinale

Bierzahl-Verlosung und großer Festumzug krönten das Frastanzer Bockbierfest

Die 3 Schwestern der Brauerei Frastanz und der Gewinner des Golf 1 Cabrios führten den Festumzug durchs Zentrum von Frastanz am Sonntagnachmittag an. Dutzende Musikvereine, Trachtenvereine und Schützenvereine aus dem ganzen Land und ihre Fahnenträger nahmen am Umzug teil und sorgten anschließend für einen fröhlichen Ausklang mit feierlichem Fahneneinzug im Bockbierfestzelt.

Am farbenfrohen Umzug aus der Schmittengasse vorbei am Saminapark zum Festgelände der Brauerei nahmen auch heuer wieder nicht nur der Musikverein Frastanz, der Trachtenverein Frastanz und die Feuerwehr Frastanz teil, sondern insgesamt rund 25 Musik- und Schützenvereine sowie Trachtengruppen aus dem ganzen Land, darunter der Musikverein Übersaxen, der Musikverein Göfis, die Stadtmusik Feldkirch, die Stadtmusik Bludenz, der Musikverein Gisingen, die Gemeindemusik Schlins, die Schützengilde Götzis, die Harmoniemusik Bürs, der Bürgermusikverein Nenzing, der Musikverein Meiningen, der Musikverein Röthis, der Bürgermusikverein Mäder, die Vereinigte Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin, der Musikverein Cäcilia Batschuns, die Schuhplattlergruppe Zwischenwasser, die Trachtengruppe Feldkirch, die Klostertaler TrachtenträgerInnen, Trachtenklang Schlins, der Trachtenverein Sonntag und die Trachtengruppe Satteins.

Auch Bürgermeister Walter Gohm, Brauerei-Geschäftsführer Kurt Michelini, Lothar Gallaun und zahlreiche Gemeindevertreter aus Frastanz nahmen am Umzug zur Brauerei teil. HE