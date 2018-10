Großer Festakt

Ihr 135jähriges Bestehen und die 60jährige Partnerschaft mit der Feuerwehr Bad Friedrichshall feierte die Feuerwehr Tschagguns.

„Ein Meilenstein n der Geschichte unserer Wehr ist sicherlich die Anschaffung eines Tankwagens im Jahr 1964“, so der Chronist Helmut Marent. „Aber auch der Umzug vom alten Feuerwehrhaus in das neue am jetzigen Standort im Jahr 1979 ist natürlich von großer Bedeutung“, schwelt Marent in Erinnerungen. Dafür hat er eigens eine Festschrift gestaltet. Doch auch die 60jährige Partnerschaft mit der Feuerwehr Bad Friedrichshall aus Deutschland wurde entsprechend gewürdigt an diesem Abend. So waren die Pioniere der ersten Stunde dieser Partnerschaft und Freundschaft wie etwa Fini Burkard oder Kurt Senen extra angereist und genossen den Abend unter Freunden.