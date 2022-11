Großer Erfolg für den Blindensport

Das VBSC Torballteam gewinnt souverän Turnier in Magdeburg.

Hohenems. Am vergangenen Samstag fand in Magdeburg ein internationales Torballturnier für Blindensportlerinnen und -sportler statt, zu dem auch das VBSC-Team eingeladen wurde.

Das Turnier wurde in einer einfachen Runde (jeder gegen jeden) ausgetragen und die Mannschaft aus dem Ländle entschied alle Begegnungen souverän für sich: Vorarlberg – Mol mit 7:2, Vorarlberg – Halle mit 6:4, Vorarlberg – Magdeburg 2: mit 3: 0, Vorarlberg – Magdeburg 1 mit 6:2, Vorarlberg – Wasland mit 4:2 und Vorarlberg – Borgsdorf mit 7:3. Zwölf Punkte bedeuteten am Ende klarer Turniersieg. Dieser wurde dann gebührend bei der anschließenden Siegerehrung gefeiert. „Der VBSC möchte an dieser Stelle allen Spielerinnen und Spielern für diesen hervorragenden Erfolg gratulieren und sich bei Ulrich Eggenberger für seine umsichtige Betreuung des Teams bedanken“, so Karl-Heinz Ritter vom Vorarlberger Blindensportclub.