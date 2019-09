Großer Empfang für Dornbirns Älpler mit Vieh

Der Alpabtrieb lockte wieder zahlreiche Schaulustige ins Gütle.

Dornbirn. Festlich geschmückt waren nicht nur die Tiere, die vergangenen Samstag von den Almen zurückkehrten, auch so mancher Besucher hatte sich stilgerecht in Schale geworfen. Der kleine Jonathan der seit Jahren Stammgast beim Alpabtrieb ist, wurde dafür mit einem feschen Hut ausgestattet, den seine Mama passend mit Blumenschmuck verziert hatte. „Ich wollte mich extra schön für dieses Fest machen, weil ich es immer so toll finde – vor allem die vielen Tiere“, erklärte der junge Mann euphorisch. Irgendwann möchte auch er einmal einen Sommer auf der Alm verbringen, noch ist er aber etwas zu „klein dafür“, wie er bedauert.