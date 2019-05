Großer Empfang für die weltweiten Topstars vom Götzner Meeting

Einen großen traditionellen Empfang gab es kurz vor der 45. Auflage des Götzner Mehrkampfmeeting in der Kulturbühne am Bach mit vielen Topsportlern und Prominenz aus der Politik und Wirtschaft.



Angeführt von Sport Landesrätin Barbara Schöbi Fink wurde den Topsportlern (Mehrkämpfer und Siebenkämpferinnen) in der Kulturbühne Ambach ein großer öffentlicher Empfang bereitet.

Der Moderator führte gekonnt durch die Veranstaltung. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bürgermusik Götzis und der Liveband „Soulkiss”.

Die Kulturbühne Ambach war bestens bewirtet. Im Talk sprach Moderator mit Barbara Schöbi Fink, Götzis Vize-Bürgermeister Clemens Ender und den Topstars der Könige der Leichtathleten. Der Athletenempfang am Freitag, 25. Mai, ab 19 Uhr in der Kulturbühne Ambach hat schon Tradition nur wenige Stunden vor dem offiziellen Turnierstart im Möslestadion.