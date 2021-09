Großer Empfang für Älpler und Vieh an der Enz

Bei strahlendem Herbstwetter wurden die Heimkehrer mit Applaus empfangen.

Dornbirn. Es ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis, wenn das Vieh, bunt bekränzt, von den Alpen zurückkehrt. Das Geläut der schweren Kuhglocken ist von weitem zu hören. Und wenn d’r Wöscht’r kut, das heißt, wenn das Jungvieh von der höchstgelegensten Dornbirner Alpe nach einem langen Fußmarsch im Tal ankommt, gibt es viel Applaus. So machten die Heimkehrer von „Wöster“ am Samstag den Auftakt an der Enz. „Mit Kind und Kegel“, wie es im Volksmund heißt, warteten die Besucher weiter auf die Herden, die an diesem Tag auch von der Hochalpe Mörzl über die Voralpe Gunzmoos herunterkamen. Den Abschluss machte Unterfluh, die Voralpe von Altenhof.