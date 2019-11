Großer Dank und Wertschätzung zum Abschied

Die OJAD verabschiedet sich von Jugendstadtrat Guntram Mäser und begrüßt Alexander Juen als Nachfolger.

Gemeinsam mit Elmar Luger, Jugendkoordinator der Stadt Dornbirn, wurde auf neun Jahre wertvolle Arbeit für die Jugend Dornbirns zurückgeblickt. Gleich zu Beginn von Mäsers Zeit als Stadtrat brannte das Jugendzentrum Vismut in der Schlachthausstraße ab. So startete er mit Krisenintervention in seine Funktion als Jugendstadtrat und konnte bereits da seine Expertise einfließen lassen. In den Jahren mit Jugendstadtrat Guntram Mäser wurden zahlreiche neue Projekte entwickelt, die sich erfolgreich etabliert haben. Dazu gehören der neue Mädchen*treff, welcome.zu.flucht und OJAD 4.0. Zum Dank für seine Arbeit als Jugendstadtrat überreichte Geschäftsführer Martin Hagen ein handgefertigtes Paddel aus der Bootswerkstatt mit der Inschrift „Danke Guntram Mäser – 20 Jahre Stadtrat, 9 Jahre Jugendstadtrat“. Eine grafische Darstellung der vielfältigen Projekte der OJAD, an denen Guntram Mäser als Jugendstadtrat mitgewirkt hatte, wurde ihm ebenfalls übergeben. „Ich wünsche der OJAD, dass sie ein so offenes Haus bleibt wie bisher und weiterhin so viele unterschiedliche Zielgruppen anspricht und betreut“, sagte Guntram Mäser sichtlich erfreut. Er hob das fachlich sehr gut ausgebildete OJAD-Team hervor mit dem Wunsch, dass sie in dieser Art weitermachen und am Puls der Zeit bleiben mögen.