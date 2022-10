Großer Buratag

Von der Sauerkäseprämierung über Handwerksmarkt und Viehausstellung wurde vieles geboten

Es herrschte reges Treiben und ein stetiger Besucherstrom am vergangenen Samstag Vormittag, als der große Buratag in der Marktgemeinde Schruns stattfand. Nicht nur die große Viehausstellung sowie der Krämermarkt zogen hunderte Besucher in ihren Bann, sondern auch die zahlreichen Alpen, die ihre Produkte an diesem Tag feilboten. Allen voran das Montafoner Leitprodukt „Sura Kees“. Doch auch andere bäuerliche Erzeugnisse waren in dem reichen Warensortiment vertreten. So gab es auch deftige Wurstwaren oder andere Käsesorten. Darüberhinaus fand auch die traditionelle „Sura Kees Prämierung statt.

Unterschieden wird in der Kategorie traditionelle Herstellung und neue Herstellung. Und in diesen beiden Sparten gibt es noch die Unterkategorien alte Käse und junge Käse. Deshalb gibt es insgesamt vier Sieger. So gewann die Alpe Alpe Garnera mit Veronika und Christian Karg die Sparte junge Käse im traditionellen Herstellungsverfahren, während den Sieg alte Käse in demselben Herstellungsverfahren die Alpe Spora mit Florian Battlogg für sich einheimsen konnte. Im Herstellungsverfahren neue Produktion machte die Alpe Gafluna mit Hubert Dobler bei den jungen Käsen das Rennen und die Alpe Innerkapell mit Bernd Stocker bei den alten Käsen. Die Verkündigung der Sieger gab es dann am Nachmittag am Kirchplatz und sorgte für viel Applaus unter den Zuschauern und Teilnehmern. Denn auch das nasskalte Wetter hielt die Besucher nicht ab und auch die Viehausstellung mit der Prämierung am Sternenparkplatz war äußerst gut besucht. Zahlreiche Besucher kauften auch noch schnell einen Sauerkäse an einem der Alpstände, wo zahlreiche Kostproben angeboten wurden.