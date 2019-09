Großer Auftritt junger Rockstars

Abschlusskonzert des Jungmusiklagers begeisterte mit großen Rock-Hits der 80er Jahre

FRASTANZ Wie jedes Jahr veranstaltete der Musikverein Frastanz auch heuer wieder das beliebte Jungmusiklager für die jüngsten Musikantinnen und Musikanten. Zum Abschluss wurde das 2019 Erlernte Eltern, Bekannten und allen Freunden und Fans der Blasmusik bei einem gelungenen Konzert am Feuerwehrhaus präsentiert.

Die derzeit in Blasmusik-Arrangements beliebten 80er Jahre griff auch die Jungmusik auf und wagte sich dabei gleich an die ganz großen Stars: Auf Posaunen, Trompeten und Klarinetten erklangen Hardrock-Hits von den Guns´n Roses („Sweet Child O´Mine“) und Journey („Don´t stop believing“), und auch am Schlagzeug wurde gehörig gerockt. Amrei Reisch und Jakob Scherrer führten durch das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Programm. Seinem Saxophon entlockte auch Valentin Wallner rockige Töne.