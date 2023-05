Großer Auftritt für Wolfurts Team-Turn-Teams

Bei der International TeamGym Competition 2023 in der Dornbirner Messehalle 1 zählte neben guten Platzierungen vor allem der Teamgeist.

Turnsport vom Feinsten wurde vergangenen Samstag in Dornbirn gezeigt. Auf Einladung des Turnsportzentrums Dornbirn fanden sich 53 Team-Turn-Teams ein, um von sieben Uhr morgens bis weit nach 22 Uhr ihr Können in den drei Disziplinen, nämlich Minitrampolin-Springen, Akro-Showtanz und Tempo-Bodenturnen auf der Tumblingbahn, zu präsentieren. Ein Team besteht dabei je nach Kategorie aus drei bis hin zu zwölf Turner/innen. Mit dabei neben Mannschaften aus Rom, Wien, Berlin, Prag, Pilsen, dem Nord-Westen Tschechiens, Oberitaliens bis hin zu Padua, Genua und Parma auch Vorarlberger Mannschaften aus Höchst, Hohenems, Lustenau und dem Gastgeber des Turnsportzentrums Dornbirn ebenso acht Teams der Turnerschaft Wolfurt.Spaß am Sport samt tollen ErfolgenBesonders gespannt waren am Wettkampftag die zwölf Mädchen der erstmals antretenden „Jugend 3 Mannschaft“. Die Kunstturnerinnen, die sich erst seit wenigen Wochen für den Team-Turn-Bewerb vorbereiteten, durften sich nach Präsentation der Sprünge sowie der Bodenübung über den zweiten Rang freuen, während das „Jugend 2 Team“ so wie die „Junior Mixed“ und das „Mini Team Men“ über den ersten Platz jubelten. Waghalsige, neueinstudierte Sprünge präsentierten etwa die Turnerinnen der „Elite Women“. Sie erreichten den tollen zweiten Rang und bereiten sich bereits jetzt intensiv auf den nächsten großen Bewerb vor. Ein vierter Rang der „Junior Women“ und zwei siebte Ränge der weiteren Jugendmannschaften komplettierten einen tollen Wettkampftag, der mit einer rauschenden Siegesfeier endete. Übrigens: Die Turnerschaft Wolfurt ist natürlich auch bei der großen Turn-Show zu Ehren von „Mr. Gymnaestrada“ Erwin Reis am Samstag, den 17. Juni ab 19 Uhr in der Messehalle Dornbirn mit dabei.