Großer Auftritt für den Musterstall

Bei der Vorarlberger Landesschau der Kleintierzüchter werden die neuen Musterställe für Geflügel und Kaninchen präsentiert.

Dornbirn. Am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Oktober findet im Dornbirner Schorenhof die Vorarlberger Landesschau der Kleintierzüchter statt. Die Vorfreude ist groß und alle Familien, Kinder und an Kleintierzucht Interessierten sind von 9.00 bis 17.00 Uhr (Sonntag bis 15.00 Uhr) eingeladen, die Tiere hautnah zu erleben und mit den Züchtern ins Gespräch zu kommen.

Auch die Dornbirner Jugendwerkstätten präsentieren dabei ihre neuen Musterställe für Geflügel und Kaninchen. Diese Ställe wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Kleintierzuchtverband entwickelt und erfüllen die strengen Standards der österreichischen Tierhalteverordnung. Christoph Spiegel, langjähriger erfolgreicher Züchter für Geflügel, betont die Bedeutung der Einhaltung der Tierschutzverordnung: „Die Umsetzung der österreichischen Tierschutzverordnung war ein zentrales Anliegen bei der Gestaltung des Mustergeflügelstalls. Dieser Stall gewährleistet optimale Lebensbedingungen für Geflügel und erfüllt alle Anforderungen bezüglich Platz, Beleuchtung, Belüftung und Hygiene.” Dasselbe gilt auch für den Musterstall für Kaninchen. Auch der Obmann des Vorarlberger Kleintierzuchtverbandes und Chef der Vorarlberger Landesschau, Reinhard Seeber, freut sich über diese aktuellen Entwicklungen: „Wir freuen uns, dass die Jugendwerkstätten die Musterställe für Geflügel und Kaninchen gefertigt haben. Sie zeigen, dass für uns Kleintierzüchter das Tierwohl im Mittelpunkt steht. Jedes Tier wird sich in so einem Stall wohlfühlen und der oder die Züchterin große Freude daran haben”.