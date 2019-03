Großer Ansturm beim dritten Re-Use-Sammeltag

Osterdeko war heuer besonders gefragt im Altstoffsammelzentrum.

Abgegeben wurden neben Großgeräte wie Kühlschränke, Grill und Rasenmäher auch Tassen, CD, DVD, Spielwaren, Bilder und einzelne Raritäten. Speziell gefragt war heuer Osterdekoration: „Sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Gegenstände dank ‚Re-Use‘ öfter Freude machen können. Beim Re-Use-Sammeltag ist die Bevölkerung eingeladen Haushaltsgegenstände für die Wiederverwendung abzugeben, über die andere sich noch freuen können“, führt Feuerstein weiter aus. Die Gegenstände werden in den Brockenhäusern der Lebenshilfe in Sulz sowie Lochau zu günstigen Preisen wieder erkauft. Sollte sich etwas nicht für „Re-Use“ eignen, so konnte es direkt vor Ort und zu den üblichen Konditionen am ASZ entsorgt werden.