Großer Ansturm auf den Nikolaus

Prä-Nikolausgeschenke und jede Menge Adventstimmung in Gisingen.

FELDKIRCH Advent, Advent – ein Lichtlein brennt. Zwar ohne Kerzen, aber mit ganz viel weihnachtliches Flair startete Gisingen vergangenes Wochenende in die Weihnachtssaison. Beim zweitägigen Treffpunkt Adventmarkt Gisingen gab es nämlich alles, was das Herz begehrt: Speis‘, Trank und jede Menge Geschenksideen für Heilig Abend. Bereits das 23. Mal wird unter der Leitung von der Wirtschaftsgemeinschaft Gisingen zum Beisammensein geladen. Die Auswahl am Sebastianplatz war groß: Über 25 Stände überzeugten mit ihren regionalen Produkten. Offiziell eröffnet haben die Gisinger Kindergärten den Markt. Anschließend sorgte die Jungmusik Gisingen und die Gisinger Weisbläser für Stimmung. Etwas „düsterer“ wurde es am Schulplatz beim Abendprogramm mit der Krampusgruppe „Ruass Teifln Feldkirch“.