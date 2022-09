Großer Anklang für Rankweiler Sommer

Der 34. Rankweiler Sommer mit rund 50 Veranstaltungen erfreute sich großer Beliebtheit: Tausende Interessierte nutzten das vielseitige Programm, das von Kultur über Sport und Kulinarik bis hin zu Angeboten für Kinder und Jugendliche reichte.

Feste, Ausflüge und Kultur

Besondere Publikumshighlights waren heuer das Fest der Kulturen Ende Juni, das Hoffest beim Gutshof Maldina, die Zemm-Sessions in den zemma wirta-Lokalen und die Open-Air-Kino-Reihe „Filme unter Sternen“. Letztere lockte 3.418 Filmfans in den Freiluft-„Kinosaal“ am Marktplatz. Gut besucht waren auch das Raiffeisen-Beachvolleyballturnier, die Rankler Kilbi mit Vereinsnachmittag sowie die Musik- und Kulturevents am Marktplatz bzw. im Alten Kino und beim Mesnerstüble Liebfrauenberg. Verschiedene Wanderungen, Ausflüge und Führungen bzw. Baustellenbesichtigungen rundeten das bunte Programm ab.