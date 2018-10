Großer Andrang und hohe Qualität

Der Montafoner Buratag zog jung und alt in die Gassen der Marktgemeinde Schruns

Bereits um 9 Uhr, als der Buratag offiziell eröffnet wurde herrschte Betrieb auf dem Kirchplatz in Schruns. Die ersten Kaufwilligen waren bereits vor Ort, um die diversen „Sura Kees“ der verschiedenen Alpen zu probieren. Denn alle Alpen aus dem Montafon, die in der Käseherstellung in diesem Sommer tätig waren hatten sich an diesem Tag eingefunden, um sich den gestrengen Augen einer Fachjury zu stellen. Dabei wurde in den zwei Produktionsarten nämlich in der traditionellen Herstellung und in der neueren Herstellung mit Milchkulturen unterschieden. Und auch innerhalb dieser beiden Kategorien galt es einen alten „Sura Kees“ und einen neuen Sura Kees zu bewerten.

Geschmacksnuancen

Dabei ging in der Kategorie traditionelle Herstellung zwei Mal der Sieg an Veronika und Christian Kartnig von der Alpe Garnera, während in der neueren Produktion im Bereich junger Käse Mario Beumer und Hubert Dobler von der Alpe Gafluna die Nase vorn hatten und in der Sparte alter Käse wiederum Veronika und Christian Kartnig den Sieg mit nach Hause nahmen. Doch Sieger waren an diesem Tag ohnehin alle Teilnehmer an der „Sura Kees“-Prämierung, denn auf dem Schrunser Kirchplatz wurde das Leitprodukt des Montafons in rauhen Mengen verkauft. „Die Qualität alles Käse ist ausgezeichnet, oft unterscheiden sie sich nur durch Nuancen“, erklärt Othmar Bereuter von der Landwirtschaftskammer, der den Vorsitz der Wertungskommission bildete und zu Mittag auch die Tagessieger auf dem Kirchplatz verkündete.

