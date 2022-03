Großer Andrang beim Kreativmarkt

Allerhand Kreatives gab es am Wochenende am Kirchplatz zu bestaunen.

Lustenau Frühling lag am Wochenende in der Luft. Strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen und ein besonderer Markt am Kirchplatz, lockten zahlreiche Besucher ins Zentrum von Lustenau. Dort wurde die Marktsaison mit dem jährlich stattfindenden Kreativmarkt eröffnet. Zahlreiche Aussteller boten selbstgemachte kreative Stücke den Besuchern an. Von Osterdekoration, Tonvögel, selbstgemachtem Schmuck, Stoffprodukten bis hin zu originellen Geschenken war für jeden etwas dabei. „Die Leute haben wieder Lust auf Begegnungen“, sagt Ausstellerin Fabienne Waibel.

Handwerkskunst hochleben lassen

Das vielfältige Angebot lud zum Verweilen ein. Die Ausstellerin Tina Orteca ist positiv überrascht von der großen Besucheranzahl. „Das Wetter passt und die Menschen freuen sich, hier zu sein“, so Orteca. Nicht unweit von ihr entfernt sind die Stoffprodukte von Nina Giesinger ansprechend am Marktstand angeordnet. Für das Auge gibt es allerhand zu entdecken. „Ich produziere alles Mögliche mit Stoff“, erzählt Giesinger. Besonders viele Frauen bestaunen die vielen bunten mit liebevollen Einzelheiten versehenen Unikate. Wohin das Auge blickte, der ganze Kirchplatz war mit Marktständen ausgestattet. Neben den vielen kreativen Produkten finden sich auch besondere Holzaccessoires von drei jungen Männern aus Lingenau. Sie stellen Fliegen, Geldtaschen und sogar Manschetten-Knöpfe aus Holz her.

Freude an Normalität