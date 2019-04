Großer Andrang beim „Blechauflauf“

Beim Konzertabend der Blechbläserklassen der Rheintalischen Musikschule zeigten Schülerinnen und Schüler ihr Können.

Schwungvoll ging es weiter mit den größeren Musikantinnen und Musikanten. Unter der Leitung von Christian Beemelmans spielten sie beherzt und sicher „New York, New York“ sowie „Meet the Flintstones“. Beschwingt und fröhlich musizierten auch die „Trumpet Freaks“, Felix Staudacher, Rafael Lutz und Valerie Barta, unter der Leitung von Simon Gmeiner. „Eye oft the Tiger“ von Frankie Sullivan brachten sie gekonnt zu Gehör. Als versierte Könner entpuppte sich anschließend das „Blech-Lust-Quartet“ mit Florian Fort, Julia Konzett, Matthias Seewald und Simon Bösch (Leitung Bernhard Lampert) mit der Bohemian Rhapsody von Freddie Mercury.