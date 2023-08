Großer Andrang bei Nachtflohmarkt

Ein besonderes Ambiente bot sich den Besuchern beim diesjährigen Nachtflohmarkt am Freitagabend am Kirchplatz.

Lustenau Das Zentrum Lustenaus wurde am Freitagabend zum Schauplatz für den begehrten Nachtflohmarkt. Dort gab es an 46 Marktständen allerhand zu bestaunen: Von Geschirr, seltenen Sammlerfiguren, Schmuck bis hin zu Möbelstücken, Musikinstrumenten aber auch Spielsachen und Kleidungsstücke wurden von den Austellerinnen und Aussteller liebevoll präsentiert und warteten darauf von den Besuchern entdeckt zu werden.

„Ich verkaufe an meinem Stand Sachen, die ich in den vergangenen 40 Jahren angesammelt habe“, erzählte Gertraud Fröhlich (75) aus Rankweil. Bei ihr konnten Schmuck, Geschirr und liebevoll verzierte Sammelfiguren erworben werden. Auch Ausstellerin Christine Rösler aus Bregenz stellte an ihrem Stand Dinge aus, die sie aufgrund ihres Umzuges nicht mehr brauchen konnte. Besonderes Publikumsmagnet beim Markt war ein antiker Kinderwagen aus dem Jahr 1860.