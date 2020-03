Großer Andrang bei ASZ Vorderland Eröffnung

Rund 2.500 Leute kamen zur Eröffnungsfeier des ASZ Vorderland und informierten sich über die hochmoderne Anlage. Diese Woche geht das ASZ in Vollbetrieb.

Mit dem ASZ Vorderland und ASZ Feldkirch (in Gisingen) stehen den ca. 70.000 Einwohnern der Region nun zwei hochmoderne Recycling-Einrichtungen dieser Art zur Verfügung. Das ASZ Vorderland hat an vier Tagen pro Woche geöffnet – inklusive Freitagnachmittag und Samstagvormittag.

Die regelmäßigen Hausabholungen für Restmüll, Biomüll und den gelben Sack in den Gemeinden bleiben bestehen – genauso wie sie derzeit sind. Altglas und Altmetall sind wie gehabt bei den zahlreichen bestehenden Altstoffsammelstellen direkt in Gemeinden zu entsorgen. Auch für Altpapier bleiben die bestehenden Lösungen in den Gemeinden erhalten. Einige Regio-Gemeinden haben hier ein Abholsystem (Papiertonne), in manchen Gemeinden ist Altpapier zu den Altstoffsammelstellen zu bringen.