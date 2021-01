Großer Aderlass bei der VEU: Torjäger Stukel muss nach Amerika zurück

Jakob Stukel, Führender in der Scorerwertung der Alps Hockey League, wechselt mit sofortiger Wirkung zurück nach Nordamerika.

Es war von Anfang an klar das ein Spieler seiner Qualität seinen Weg in den Profiligen in Übersee weitergehen wird. Durch den lange, Aufgrund der Coronapandemie, eingestellten Ligabetrieb von NHL und AHL, konnte Jakob mit dem Kontrakt in Feldkirch weitere Erfahrung in einer europäischen, internationalen Liga sammeln.