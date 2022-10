Großer Abschied und ein neues Quintett an Referenten

Der Vorarlberger Schulsport hat verdiente Funktionäre verabschiedet.

Kurz vor dem Beginn der Wettkämpfe im Vorarlberger Schulsport auf Landes- und Bundesebene trafen sich traditionell auch die mehr als dreißig Landesschulreferenten zusammen mit dem Landesschulsportreferent Christoph Neyer und Fachinspektor Conny Berchtold. Dabei stand vor allem der Abschied von drei langjährigen Referenten im Mittelpunkt. So gaben Sigi Härle in der Sparte Leichtathletik die Hände an Lisa Laninschegg, Rainer Zwischenbrugger in der Disziplin Ski Alpin an Stefanie Klocker und Susanne Preg hat mit Gabriel Stoll im Schwimmen einen geeigneten Nachfolger gefunden. Neu sind auch die Referenten Christian Leitgeber (Schach) und Martina Scheichl (Bouldern). Eine mehrstündige Führung durch den Flugplatz Hohenems unter der Leitung von Andreas Seeburger rundete das Treffen der Landesreferenten im Vorarlberger Schulsport ab. TK