Großeinsatz nach Starkregen und Hagel im Bezirk Mattersburg

Gewitterzellen, die ab Samstagnachmittag mit Starkregen und Hagel niedergingen, haben in Teilen des Bezirks Mattersburg ihre Spuren hinterlassen. Eine Vielzahl überfluteter Keller, über die Ufer getretene Bäche und Vermurungen hielten bis in die Nacht alle Feuerwehren im Bezirk auf Trab, auch der Katastrophenhilfsdienstzug des Bezirks Oberpullendorf wurde zur Unterstützung angefordert.

In Mattersburg habe die Feuerwehr 50 Keller ausgepumpt: “Die Stadt war teilweise ohne Strom.” Kanaldeckel seien vom Wasserdruck angehoben worden. Im Mühlgraben, einer Gasse in der Bezirkshauptstadt, sei das Wasser “wie ein Bach” einen halben Meter hoch geflossen. In Forchtenstein sei ein Haus unterspült worden. Die Familie, die das Gebäude bewohnte, wurde in Sicherheit gebracht.