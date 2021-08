Großeinsatz für Lustenauer Rettungsabteilung

Die Rotkreuzabteilung Lustenau war beim diesjährigen Szene-Open Air rund um die Uhr vor Ort und für kleine und größere Verletzungen und Einsätze bereit.

An die 21.000 Besucher feierten in diesem Jahr an den drei Festivaltagen zur Musik von über 50 Live-Acts und DJs die Rückkehr des Szene-Open Airs. Großeinsatz somit auch für die Rotkreuz Abteilung Lustenau und so waren während dem Open-Air Wochenende 47 freiwillige Helfer vor Ort und kümmerten sich rund um die Uhr um kleine und größere Verletzungen. Das Sanitätszelt war Anlaufstelle für sämtliche Verletzungen und zu den Hauptzeiten und Main Acts waren stets zahlreiche Sanitäter und ein Notarzt gleichzeitig vor Ort. Insgesamt wurden so an den Festivaltagen 194 Personen behandelt, wobei 16 Personen zur genaueren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden mussten.